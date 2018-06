Ave entre em turbina durante pouso da Gol Passageiros de um avião da Gol que saiu de São Paulo com destino a Presidente Prudente levaram um susto ontem à tarde. Um pássaro entrou em uma das turbinas quando o avião se preparava para aterrissar. Apesar disso, o pouso foi feito normalmente no aeroporto da cidade. Os passageiros que embarcariam no mesmo avião com destino a São Paulo tiveram de viajar em outra aeronave.