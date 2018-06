Avenida Brasil vira área de lazer após interdição para obras

RIO - Principal via de acesso ao Rio, a Avenida Brasil tornou-se área de lazer desde a noite de domingo, 20, quando o trecho na altura de Ramos foi interditado para obras da Transcarioca, que ligará o Aeroporto Internacional do Galeão à Barra da Tijuca (zona oeste).

A interdição vai até as 10h da próxima quarta-feira, 23. Moradores da região aproveitaram o feriado desta segunda-feira, 21, para jogar futebol, andar de skate e bicicleta e se exercitar. O trânsito nas ruas usadas como desvio para quem vai ao centro da cidade ficou intenso, mas sem congestionamento até o início da tarde.

As pistas sem carros em frente à favela Parque União, no Complexo da Maré, tiveram maior movimentação de pedestres. Dependentes de drogas que vivem na cracolândia formada ao lado do canteiro de obras da Transcarioca, na entrada para a Ilha do Governador (zona norte), continuavam, na tarde desta segunda-feira, a poucos metros da área de lazer improvisada.