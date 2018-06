Avenida do Estado ficará interditada até quarta-feira, diz CET A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) alerta aos motoristas para que evitem a região da Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Avenida do Estado, e o corredor norte-sul, devido a uma cratera que se formou na última sexta-feira, 02. A pista expressa da Avenida Santos Dumont, no sentido Santana, no cruzamento com a Avenida do Estado, deve ficar interditado até a manhã de quarta-feira, 7, para realização de obras no local. A CET monitora o trânsito no local e prorrogou a interdição atendendo pedido da Secretaria Estadual de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, que executa no local serviços de recuperação estrutural no solo sob a ponte do rio Tamanduateí. Desvios O acesso da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, para a Avenida do Estado ficará interditado e não haverá a faixa reversível da ponte das Bandeiras, no sentido centro, durante o período da manhã. No começo da manhã desta segunda-feira, 5, foi montada uma faixa reversível na Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida do Estado, no sentido Santana. A CET poderá adotar bloqueios momentâneos - operação comporta, nos acessos da Marginal do Tietê para a ponte das Bandeiras e no cruzamento das avenidas do Estado e Cruzeiro do Sul. Alternativas Os veículos vindos do corredor norte-sul (avenidas 23 de Maio, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont) serão desviados para a pista local das avenidas Tiradentes ou Santos Dumont, retomando a partir daí ao caminho original. Os motoristas que seguem das regiões do centro ou sul com destino à zona norte devem optar pela Avenida do Estado, avenida e ponte Cruzeiro do Sul, ou pelas avenidas Rio Branco, Rudge e ponte da Casa Verde. Para quem vir da região norte, com destino ao centro, deve optar pelas pontes da Casa Verde ou Cruzeiro do Sul. Os motoristas podem utilizar ainda o "Anel Viário" como alternativa de longa distância, seguindo a partir do seu ponto de partida por uma das seguintes vias: Marginal do Tietê, Marginal dos Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Avenida Luis Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf, retornando à Marginal do Tietê. O "Anel Viário" poderá ser utilizado tanto no sentido Marginal do Tietê/Avenida Anhaia Melo, quanto no sentido contrário.