Avenida foi interditada, mas só oficialmente

Publicada na edição de segunda-feira do Diário Oficial do município do Rio, a portaria 18.590 da Secretaria Municipal de Transportes autorizava a interdição, a partir das 15h, de parte da pista lateral da avenida, sentido centro - justamente a pista usada pela segurança do papa. Apesar disso, vários veículos (a maioria ônibus) ficaram parados em três das quatro faixas da pista lateral, enquanto aguardavam a liberação para voltar a circular pelo centro. Com isso, o comboio do papa só encontrou uma faixa liberada para circular e ficou preso no engarrafamento. Na pista central, o trânsito fluía normalmente.

Um dia depois de dar duas versões para o episódio, o secretário municipal de Transportes, Carlos Roberto Osório, não quis explicar ontem onde ocorreu a falha. Inicialmente, ele dissera que a prefeitura não havia sido informada do trajeto pela Polícia Federal. Depois, afirmou que um servidor municipal não havia transmitido a informação aos superiores.

De acordo com Osório, o pontífice irá hoje à noite em carro fechado para a Tijuca, onde vai visitar o Hospital de São Francisco de Assis na Providência de Deus. Inicialmente, o deslocamento seria feito no papamóvel aberto. O secretário disse que não sabia o motivo da mudança. De acordo com ele, a decisão foi fruto de um acordo entre os órgãos envolvidos na segurança do papa e o Vaticano.