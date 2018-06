Avenida Paulista ganha blog

A Gerência da Avenida Paulista, órgão municipal responsável pela zeladoria da avenida mais famosa de São Paulo, lançou um blog em que os paulistanos podem acompanhar os trabalhos de conservação da via e sugerir melhorias nos equipamentos públicos. O endereço eletrônico é http://gerenciadapaulista.blogspot.com. A página tem dicas sobre como conservar as calçadas acessíveis e também conta histórias da Paulista. Reportagem publicada ontem mostrou que a avenida, cuja reforma feita pela Prefeitura custou R$ 8,1 milhões e completou apenas nove meses, já está repleta de problemas causados pelo vandalismo e pela falta de cuidados. As lixeiras, totens e canteiros estão pichados por toda a extensão da Paulista; as calçadas estão trincadas e as juntas de dilatação foram roubadas. A Prefeitura informou ontem que está em fase de preparação das licitações que vão repor os equipamentos. A primeira delas, de acordo com o gerente da Paulista, Heitor Sertão, será a de recuperação dos totens em mau estado, cerca de 30. Em quatro meses, também começam a trabalhar equipes exclusivas de zeladoria. Para recuperar a Paulista, o novo gerente, que assumiu na semana passada, também planeja adotar um modelo de "qualidade total", com o envolvimento direto de quem trabalha e tem imóvel no local nos cuidados com a manutenção. Trata-se de um plano inédito na capital, que vem sendo formatado pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e pela gerência da avenida e deverá ser adotado ainda neste ano. Para implementar as medidas, só a gerência conta com um Orçamento anual de R$ 5 milhões.