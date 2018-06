Avenida Paulista tem trânsito complicado nesta terça-feira O trânsito estava complicado por volta das 10 horas desta terça-feira, 27, na região da Avenida Paulista por conta de um ônibus parado na Rua da Consolação, próximo à avenida, no sentido bairro, que ocupava uma das faixas de rolamento da via, atrapalhando o trânsito. Já na Rua Frei Caneca, próximo à Rua Dona Antonia de Queiroz, o afundamento de parte do asfalto interditou a faixa da direita da rua. Técnicos da Sabesp foram ao local para averiguar de qual rede estava vazando água: da própria Sabesp ou das galerias pluviais. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 10 horas foram registrados 84 quilômetros de lentidão, um pouco acima da média para o horário, que é de 79 quilômetros. O pior trecho de lentidão continuava na Marginal do Pinheiros, onde a pista expressa, no sentido Interlagos, estava com quase 10 quilômetros de congestionamento, entre o Cebolão e a Ponte Cidade Jardim.