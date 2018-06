Avião bate em ave antes do pouso e Tom Jobim fecha no Rio

O Aeroporto Tom Jobim, no Rio, ficou fechado por cinco minutos por volta das 8 horas desta terça-feira, 21, depois que um avião da Delta se chocou com uma ave antes de pousar. O avião vinha dos Estados Unidos e pousou normalmente no aeroporto internacional do Rio.

A pista chegou a ser fechada por alguns minutos para que os técnicos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vistoriassem o local e recolhessem a ave, mas nada foi encontrado.

O avião pousou normalmente e ninguém ficou ferido. Por causa do incidente, aeronaves que se preparavam para decolar tiveram que esperar na pista, que foi liberada. O aeroporto voltou a funcionar normalmente e o incidente não provocou atrasos, segundo a Infraero.

