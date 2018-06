Avião bimotor cai em GO e mata 6

SÃO PAULO - Um avião bimotor caiu, por volta das 18h15 desta sexta-feira, 14, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Os seis tripulantes do avião morreram da queda.

O Corpo de Bombeiros ainda está no local tentando apagar o fogo na aeronave. Os bombeiros disseram que bimotor se chocou em um morro na divisa de Santo Antônio com Goiânia. Ele partiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Tocantins.

Chovia bastante no momento do acidente e moradores da cidade contaram terem visto o avião voando baixo. A Infraero irá investigar qual foi a causa da queda.