Avião cai depois de 4 minutos e deputado Dalton Martins morre

SÃO PAULO, 20 - O avião Cessna, modelo C206, que caiu no início da manhã desta sexta-feira, 20, em Macapá, e matou o deputado estadual Dalton Martins (PMDB-AP) e uma mulher perdeu contato com a torre de controle do Aeroporto internacional de Macapá quatro minutos depois da decolagem, segundo informações do superintendente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), David Oliveira.

Dalton Martins pilotava a aeronave, de acordo com os bombeiros.

"O piloto avisou a torre que a aeronave estava com problemas, sem dizer qual", disse o superintendente.

Segundo plano de voo da aeronave, o avião decolou do aeroporto de Macapá às 5h48 com direção a Santarém, no Pará, e não para Manaus, como informado anteriormente.

As causas do acidente serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa), de acordo com o superintendente.