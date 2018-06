Avião cai na marginal do Anel Rodoviário de Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - Um avião caiu na marginal do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do bairro Alto Caiçara, região noroeste da capital, na tarde desta terça-feira, 30. A aeronave de pequeno porte havia decolado pouco antes do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, rumo ao Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto, que estava sozinho no avião, sofreu ferimentos, mas foi retirado consciente, e levado para um hospital da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), há informação de que logo após decolar a aeronave teria seguido em direção ao Aeroporto Carlos Prates, onde há uma pista destinada principalmente à formação de pilotos, mas não conseguiu chegar ao local. O avião caiu no asfalto e percorreu um trecho da pista marginal até atingir o muro de uma empresa.

Os bombeiros tiveram que isolar o local por causa do risco de explosão devido a um vazamento de óleo. O piloto é habilitado e a aeronave estava em situação legal. Uma perícia será realizada no avião para tentar identificar a causa do acidente, que causou grande congestionamento no Anel Rodoviário.