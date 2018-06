Avião com 15 deputados faz pouso de emergência O pouso de emergência do vôo 1205 da Gol, que saiu de Brasília ontem às 14 horas rumo a São Paulo, e desceu no Aeroporto de Cumbica por volta das 16 horas, assustou os passageiros, entre eles um grupo de 15 deputados federais. O piloto decidiu pousar em Cumbica (Guarulhos), em vez de Congonhas, depois que o painel da aeronave emitiu aviso de luz de que havia problemas no sistema anti-skid do freio da aeronave (semelhante ao ABS do freio dos automóveis), segundo nota da Gol. O piloto do vôo 1205 avisou à torre de controle de Cumbica sobre o pouso de emergência, e os bombeiros aeroportuários e ambulâncias foram acionados. "Tinha tantos Bombeiros e tantas ambulâncias na pista que ficamos mais assustados ainda", contou o deputado Júlio César Lima (DEM-PI). O piloto conseguiu pousar a aeronave em segurança, informou a Gol. Segundo a Assessoria de Imprensa da Infraero, é o piloto quem decide se é necessário acionar a segurança. Informa que Cumbica tem a estrutura necessária para atender pousos de emergência, e que os bombeiros estão instalados ao lado da pista, de acordo com as normas internacionais de segurança. O deputado Frank Aguiar (PTB-SP) também estava no vôo. "O pouso devia ser às 15 horas, mas descemos às 16 horas. Acho que o piloto quis gastar o combustível", disse. "O piloto preferiu ir para Cumbica, pois em Congonhas não há área de escape. Mas deu tudo certo." O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), lamentou o incidente com o vôo da Gol. "Essa crise tem a ver com a tônica da gestão da política econômica do governo: promover os oligopólios e monopólios com a queda de eficiência do serviço aéreo."