Avião com 27 pessoas a bordo faz pouso forçado na Bahia

SALVADOR - Um avião modelo ERJ-145, da Embraer, usado pela companhia aérea Passaredo na linha Guarulhos - Vitória da Conquista (BA), fez um pouso forçado, às 14h50 desta quarta-feira, 25, no Aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo, na cidade baiana, 509 quilômetros a sudoeste de Salvador.

De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, o voo, que partiu às 13 horas de São Paulo, levava 27 pessoas. Ao chegar a Vitória da Conquista, o trem de pouso do avião não teria funcionado, forçando um pouso "de barriga" na pista.

Segundo a empresa, não houve feridos e técnicos foram enviados ao local para investigar as causas do defeito. A pista do aeroporto ficou fechada por cerca de 30 minutos.