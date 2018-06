Avião com equipe de Zezé e Luciano aborta decolagem Um avião da Gol Linhas Aéreas teve de abortar a decolagem no começo da tarde de ontem quanto já estava no meio da pista do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia (GO), causando pânico e crises de choro nos passageiros. O vôo 1355 tinha como destino o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, e levava cerca de 10 pessoas da equipe da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Os dois músicos, no entanto, não estava na aeronave, já que viajavam de jato executivo para um show na cidade de Unaí, em Minas Gerais. Às 14 horas, o avião da Gol já estava em procedimento de partida, e tinha percorrido metade dos 2.200 metros da pista em alta velocidade, quando o piloto percebeu um aviso luminoso de problema hidráulico. De acordo com a assessoria da empresa, a aeronave freou bruscamente para abortar a decolagem por uma questão de segurança do vôo. A Gol emitiu um comunicado dizendo que todos os passageiros "receberam assistência e foram reacomodados em outros vôos da malha aérea da empresa". MEDO DE NOVA TRAGÉDIA Segundo os passageiros que estavam no vôo 1355, que tiveram de receber ajuda médica no aeroporto por causa de escoriações sofridas no incidente, a aeronave ainda derrapou antes de conseguir brecar totalmente, já quase no limite da pista do aeroporto. O bico do avião já não estava mais no solo na hora em que o piloto abortou a decolagem, o que fez a aeronave "quicar" no asfalto. Flávia Fonseca, mulher do cantor Luciano, chegou a machucar o pescoço e o braço. Muitas pessoas tiveram crises nervosas e choraram com medo de um possível acidente, e algumas vomitaram com a freada brusca. Os procedimentos de pouso e decolagem foram interrompidos no aeroporto de Goiânia por quase dez minutos por causa do ocorrido. A Gol ofereceu dois outros vôos para alocar os passageiros, um com destino a Congonhas, às 18h50, e outro para Guarulhos, às 19h30. A aeronave foi mandada para manutenção.