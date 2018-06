Avião com secretários do Rio Grande do Sul faz pouso de emergência

SÃO PAULO - O avião que transportava dois secretários estaduais do Rio Grande do Sul precisou fazer um pouso de emergência em Santa Curz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na manhã desta quinta-feira, 25. Os secretários João Motta, do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã; Luiz Fernando Mainardi, da Agricultura, estavam à bordo. Ninguém se feriu no pouso.

A aeronave Senica, ano de fabricação 1984, da Brigada Militar, decolou na capital por volta das 7 horas, com destino a São Borja, onde acontece o Encontro do Desenvolvimento, atividade do Governo do Estado para prestação de contas da interiorização. Além de Motta e Mainardi, o secretário Executivo do Gabinete do Governador, Roberio Correa, estava no voo.

O pouso teve de ser realizado por causa de um vazamento de combustível. Os secretários retornaram para Porto Alegre depois do incidente. No início da tarde, eles irão para São Borja na aeronave que levará o Governador Tarso Genro, mantendo a agenda prevista.