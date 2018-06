Avião da Aeronáutica cai com 8 pessoas a bordo no interior de Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS e SÃO PAULO - Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu por volta das 13h30 em Bom Jardim da Serra, no sudeste de Santa Catarina, a 135 km da capital. Segundo a Aeronáutica, oito pessoas estavam a bordo da aeronave e não houve sobreviventes. Fortes ventos têm atingido a região Sul do País, mas a Força Aérea diz que as causas da queda ainda precisam ser investigadas e que isso não pode ser associado ao acidente.

De acordo com a Aeronáutica, o avião C-98A Grand Caravan, do 5° Esquadrão de Transporte Aéreo, saiu de Canoas, no Rio Grande do Sul, por volta das 11h30, com destino ao Rio de Janeiro.

A aeronave caiu numa área rural a dois quilômetros da rodovia SC-438, na fazenda Pelotas, próximo a pousada Santa Rita, entre os municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Segundo testemunhas, antes de cair, a aeronave sobrevoou a região pelo menos três vezes e que, na queda, a bateu contra um barranco. No impacto, o motor foi arrancado da fuselagem e logo em seguida houve uma explosão.

Segundo funcionários da pousada que testemunharam a queda do avião, o forte vento que soprava no horário do acidente poder ter contribuído com o acidente. "Os aviões que passam por aqui sempre voam baixo. A gente viu ele passar por aqui e logo em seguida ouvimos um barulho de explosão e fumaça", informou a funcionária da pousada Aline. O vento constante também prejudicou as operações de pouso dos helicópteros que chegaram à região.

Agentes do corpo de bombeiros e polícia militar dos municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra isolaram a área. Segundo os bombeiros, a aeronave caiu em uma região de difícil acesso. A forte neblina que cobre a região serrana também atrapalha as buscas.

O helicóptero Arcanjo transportando uma equipe do Corpo de Bombeiros de Florianópolis se deslocou ao local para dar apoio no resgate às vítimas. Outro helicóptero, um H-60 Blackhawk, lotado na Base Aérea de Santa Maria (RS) conforme informações da FAB, decolou em direção ao local do acidente com mais agentes de resgate.

Vítimas. O Comando da Aeronáutica divulgou nesta tarde de terça-feira, 2, a lista dos passageiros da aeronave C-98A Grand Caravan da Força aérea Brasileira (FAB) que caiu em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina no começo da tarde de hoje.

Estavam a bordo: o Major Antônio Carlos Souza da Silva, 1º Tenente Samir de Barros Farias, 2º Tenente Arthur Ricardo Carneiro da Silva Júnior, 2º Tenente André Dias Alves, Suboficial Marcelo André Rhoden, 2º Sargento Helenilton de Souza Schafer, 3º Sargento Jarbas Barbosa Mendes (Exército Brasileiro) e a Senhora Glaci Kuelle Nunes de Oliveira.

A aeronave do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo da Força Aérea Brasileira decolou às 11h45 de Canoas, no Rio Grande do Sul, com destino ao Rio de Janeiro e desapareceu do radar às 13h27.

O Comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente com o objetivo de prevenir futuras ocorrências.

