Avião da Air France deve partir para Paris ainda neste domingo

O avião com 423 pessoas a bordo - 405 passageiros e 18 tripulantes - que fazia o voo 443, Rio-Paris da Air France, e fez um pouso de emergência após uma ameaça de bomba irá partir para Paris novamente na noite deste domingo, 11, afirmou um porta-voz da companhia aérea.

O atraso na partida da aeronave é necessário devido a regulamentações de segurança determinam que a equipe de voo descanse por um certo tempo, disse à AP um porta-voz da Air France em condição de anonimato pois não estava autorizado a discutir o assunto.

Solange Argenta, porta-voz da Intraefro, disse nesse domingo que a inspeção do avião terminou mas que oficiais de segurança ainda estavam examinando as bagagens. Ela disse que essa tarefa não seria completada até o meio da tarde deste domingo, 11. Se nada de suspeito for encontrado, o voo partirá algumas horas depois, afirmou.

O avião pousou no Recife na noite de sábado, 10, porque Guararapes era o aeroporto mais próximo capaz de receber o voo. O aeroporto chegou a ficar cerca de meia hora fechado, mas já retomou a operação normal.

Segundo informações de funcionários do aeroporto, os passageiros e tripulantes foram retirados do aparelho sem problemas.

(Com Carlos Orsi, do estadão.com.br)