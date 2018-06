Avião da Esquadrilha da Fumaça cai em SC e piloto morre

Julio Castro, de O Estado de S. Paulo

Pessoas passaram mal ao ver a explosão. Foto: Alvarélio Kulossu/Diário Catarinense

LAGES- Um avião - modelo Tucano - da Esquadrilha da Fumaça caiu próximo da pista do aeroporto Federal do Guarujá, em Lages, cidade da região serrana de Santa Catarina e distante cerca de 220 quilômetros de Florianópolis.

O acidente aconteceu por volta das 17h30 da tarde desta sexta-feira, dia 02, enquanto a equipe se apresentava com acrobacias. A queda resultou na morte do piloto, Capitão Anderson Amaro Fernandes, informou a Força Aérea Brasileira, na noite de hoje.

Segundo o soldado Augusto Ghizoni, do Corpo de Bombeiros de Lages, que atendeu a ocorrência, o piloto participava de uma apresentação com outros seis colegas em que o avião executava um "looping e leque com dispersão".

"Ele não conseguiu fechar o círculo e no rasante atingiu o solo e explodiu", resumiu Guizoni. Cerca de 10 mil pessoas estavam no aeroporto no momento do acidente. Ninguém foi atingido pela explosão. "Tivemos apenas o registro de pessoas que ficaram impressionadas com a queda e algumas passaram mal", afirmou o soldado Eder.

Algumas pessoas que acompanhavam a apresentação em casas e condomínios próximos ao aeroporto testemunharam ter visto uma forte explosão e a formação de uma grande bola de fogo a partir do impacto da aeronave com o solo.

O Corpo de Bombeiros de Lages isolou o local da queda - cerca de 100 metros da pista do aeroporto - para que os oficiais da Aeronáutica iniciassem os trabalhos de perícia para tentar descobrir as causas do acidente.

Veja a nota oficial da Força Aérea Brasileira:

"O Comando da Aeronáutica lamenta informar que, no dia de hoje (2), por volta das 17h, uma aeronave T-27, do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira - mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça - sofreu um acidente durante apresentação na cidade de Lajes (SC). O piloto da aeronave, Capitão Anderson Amaro Fernandes, faleceu no acidente. O Comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para identificar os fatores que contribuíram para o acidente".

Assista ao vídeo feito por internauta que afirma ter flagrado exato momento do acidente