Avião da FAB atem problemas e retorna a Brasília

Um avião de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentou problemas logo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Brasília, por volta das 10h30 desta sexta-feira, 24, segundo informações do Centro de Comunicações da Aeronáutica (Ceconsaer). Logo depois da decolagem, o piloto solicitou à torre de controle do aeroporto para que os bombeiros fossem acionados, mas não houve a necessidade da intervenção. Ninguém ficou ferido e a aeronave permanecia estacionada na base da FAB em Brasília, às 13h30. A FAB afirmou que divulgaria uma nota nesta tarde para esclarecer o que aconteceu com a aeronave.