Avião da FAB cai em Maceió Um avião de treinamento da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu esta manhã no bairro residencial da Jatiúca, zona norte de Maceió, atingindo pelo menos duas casas na avenida Dona Constança. Os primeiros levantamentos dão conta de que o piloto André Magalhães, de 32 anos, e o co-piloto, ainda não identificado, morreram no acidente. Uma senhora, moradora de uma das casas atingidas, foi encaminhada em estado grave para um pronto-socorro da região. Ainda não há informações sobre outras vítimas. Há muita movimentação de bombeiros, polícia e curiosos na região. Segundo testemunhas, o piloto teria tentado executar um pouso forçado, no momento do acidente.