Avião da FAB faz pouso de emergência e interdita pista do Galeão

SÃO PAULO - Uma das pistas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, ficou interditada por cerca de meia hora na manhã desta segunda-feira, 24, por conta de um pouso de emergência de um avião da força aérea Brasileira (FAB). Ninguém ficou ferido.

Segundo a assessoria da Aeronáutica, um avião Bandeirante C95, com sete pessoas a bordo, todas elas militares, partiu do aeroporto às 9h37, em direção a Vitória, no Espírito Santo.

Pouco tempo depois, o piloto percebeu um problema no sistema hidráulico da aeronave e resolveu retornar ao Rio, pousando no Galeão às 10h10. A pista ficou fechada para que a aeronave fosse rebocada para a base aérea do aeroporto.