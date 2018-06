Avião da Ocean Air faz pouso forçado em Mato Grosso

Um Fokker 100 da Ocean Air fez um pouso forçado por volta das 10h30 desta segunda-feira, 21, no Aeroporto de Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com a Infraero, o avião saiu de Ji-Paraná com 61 pessoas a bordo, sendo seis tripulantes, e teve problemas no trem de pouso. A aeronave teve de sobrevoar o aeroporto por 20 minutos para gastar combustível antes de aterrissar. O pouso foi bem sucedido e não houve feridos.