Avião da TAM tem problema ao tentar decolar em Fortaleza

Um avião da TAM apresentou problemas de despressurização ao tentar decolar na manhã desta terça-feira, 7, no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Os 90 passageiros do vôo 3325, que sairia às 8 horas, com destino a Guarulhos, em São Paulo, tiveram que deixar a aeronave. O vôo acabou cancelado, e os passageiros, depois de mais de duas horas de espera, foram acomodados em um vôo de outra companhia. A TAM informou que a aeronave apresentou problemas técnicos na refrigeração e que foi encaminhada para manutenção e ainda nesta terça deverá ser liberada para outros vôos. De acordo com alguns passageiros, houve um pequeno tumulto dentro do avião. Sem saber o que estava acontecendo, as pessoas ficaram nervosas e tentaram sair. No saguão do aeroporto, mais uma hora de espera. Os passageiros foram transferidos para um avião da Gol, que só decolou às 11 horas. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seção Ceará (ABIH-CE), Manuel Cardoso Linhares, que estava entre os passageiros, cobrou providências imediatas para a crise aérea. "Nós esperamos que o governo venha logo com medidas não paliativas, mas sim com medidas definitivas. O passageiro não tem condição de enfrentar esse tipo de situação. Cada dia mais, a insegurança está ocorrendo e, com isso, perde o turismo, a hotelaria. Perde todo o 'trade' turístico."