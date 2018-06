Avião da Webjet voa com parafusos soltos entre SP e Rio

SÃO PAULO - Um avião da Webjet voou com parafusos soltos na asa na quarta-feira, 21, entre São Paulo e Rio. O voo 5761, que fazia a ponte aérea entre os aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e Santos Dumont, teve três parafusos da asa que se soltaram logo depois da decolagem.

Em nota, a Webjet admite que "em verificação após o pouso da aeronave, de fato, foram encontrados parafusos soltos e faltantes no acabamento aerodinâmico, que não tem função estrutural, ou seja, não é responsável por suportar ou segurar o motor do avião". Afirmou ainda que a equipe de manutenção realizou a "simples substituição dos parafusos" logo depois do pouso.

A Agência Nacional de Aviação Civil disse que a falta de parafusos aconteceu em uma "estrutura secundária" mas que vai abrir processo de fiscalização para apurar os fatos.