Avião de passageiros cai no Quirguistão, informam agências Um avião de passageiros sofreu um acidente no aeroporto da cidade de Bishkek, capital do Quirguistão, com aproximadamente 100 pessoas a bordo, informaram agências de notícias russas no domingo. A agência de notícias RIA citou o serviço de imprensa da base norte-americana localizada no aeroporto Manas em Bishkek ao afirmar que o avião sofreu o acidente durante a decolagem. "No momento, equipes de resgate, brigadas de incêndio e médicos estão indo para o local do acidente", afirmou uma porta-voz da base aérea à RIA. A agência de notícias Interfax citou uma fonte do aeroporto que disse que o Boeing 737 pertencia a uma companhia quirguiz privada, a Itek-Air, e tinha como destino o Irã. A fonte disse que, segundo informações preliminares, 100 pessoas estavam abordo do avião.