Avião de pequeno porte cai e deixa 3 mortos em Cascavel, no Paraná

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte caiu no final da tarde deste domingo, 17, e deixou três pessoas mortas em Cascavel, no interior do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu por volta das 17h40 na altura do quilômetro 7 da rodovia PR-486, que liga a BR-467, território do município de Cascavel, e a PR-323, na cidade de Perobal.

Ainda na noite de domingo, o clube de lazer Cascavel Country Club afirmou que uma das vítimas foi o cardiologista e presidente do clube, Eduardo Borsarini Philippi. Em nota de pesar publicada nas redes sociais, o clube lamentou "a partida de uma grande pessoa, de ideais progressitas e de respeito às pessoas".