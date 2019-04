Avião de pequeno porte cai em área residencial de Belo Horizonte e uma pessoa morre

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado, 13, em um bairro residencial de Belo Horizonte. Uma vítima morreu carbonizada no local.

O dono da aeronave é Francisco Fabiano Gontijo, e o nome dele constava no plano de voo. O avião era um monomotor modelo Socata ST-10 prefixo PT-DME e foi destruído pelo fogo.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o avião decolou por volta das 15h15, do Aeroporto Carlos Prates, na região noroeste de BH, e em seguida caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu na Rua Minerva com a Rua Anadir, bairro Caiçara, também na região noroeste da cidade. Os bombeiros não souberam informar se alguma residência foi atingida no acidente.

Segundo a corporação, na região há muitos prédios, casas e comércios. Equipes de bombeiros e da perícia da Polícia Civil foram mobilizadas.