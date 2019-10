Avião de pequeno porte cai e deixa 3 mortos e 3 feridos em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 21, no bairro Caiçaras, na região noroeste de Belo Horizonte (MG), e provocou a morte de três pessoas. Outras três também ficaram feridas. A aeronave atingiu quatro veículos que estavam entre as Ruas Minerva e Belmiro Braga.

Ainda não não há informações sobre quem são as vítimas - se piloto, passageiros ou pessoas que estavam na área atingida pela aeronave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete viaturas e um helicóptero prestam atendimento às vítimas. Técnicos do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também estão no local.

O local da queda fica próximo ao Aeroporto Carlos Prates, utilizado para aulas de curso de preparação para pilotos.

Segundo os técnicos do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, as informações iniciais são que a aeronave reduziu sua altitude ao longo da Rua Minerva, tocou de raspão com a asa em um veículo que estava parado à direita da via e atingiu outros três carros na altura do número 400. Neste momento, houve uma explosão e os três veículos se incendiaram.

A proprietária do carro atingido de raspão, a professora de História Lucia Chacon, estava na academia localizada na sobreloja em frente ao local da queda do avião. Ela revelou momentos de pavor: "Foi um barulho ensurdecedor. Depois, subiu um calor. Parecia uma guerra".

Parte da fiação da rua foi arrancada. Um paraquedas, que seria do avião e, ao que parece, chegou a ser acionado, está próximo ao local da queda.

Outro acidente

Em abril deste ano, um avião de pequeno porte caiu no mesmo bairro e uma pessoa morreu carbonizada. A queda da aeronave foi entre as Ruas Minerva e Anadir.