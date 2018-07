Avião desaparece no Mato Grosso Um avião mono-motor está desaparecido na reserva indigena do Xingu, no Mato Grosso. Índios da reserva viram o aparelho voando a baixa altitude durante um temporal. Segundo a GloboNews, no avião estavam quatro pessoas, entre elas o empresário Rogério Marcos Souza Martins. Uma equipe de resgate da Força Aérea Brasileira está fazendo a busca. O avião Corisco, prefixo PT-NGL, saiu de Matupá, no Mato Grosso, com destino a Acreúna, em Goiás.