Avião é roubado de fazenda no Paraná A Polícia Civil de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, está investigando o roubo de um avião, nesta terça-feira, na fazenda Céu Azul, no município de Balsa Nova. O aparelho, um monomotor Cessna, prefixo PT-JUP, branco e verde, foi retirado do hangar da fazenda por volta das 6h. De acordo com a polícia, quatro ou cinco pessoas encapuzadas chegaram ao local por volta das 20h de segunda-feira e renderam o caseiro, a mulher e o filho. Como o tempo não estava favorável para decolar, eles mantiveram todos como reféns até a manhã de hoje. O avião não tinha seguro.