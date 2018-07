Avião é roubado em Vila Velha (ES) Cerca de 20 homens fortemente armados invadiram nesta madrugada o aeroclube de Vila Velha, na região da Grande Vitória, e roubaram um avião modelo Sêneca-3, com capacidade para seis pessoas. A quadrilha chegou ao aeroclube por volta da meia-noite desta segunda e rendeu o vigia. Três homens ficaram com o funcionário e os outros foram para o hangar onde estava o avião da empresa Atal Agropecuária, de Jorge Donati. Eles só conseguiram decolar por volta das 3h30, quando conseguiram retirar o equipamento de segurança que impedia que o avião decolasse. A aeronave roubada tem capacidade para seis pessoas e custa em média US$ 200 mil a 250 mil. O vigia foi encontrado pela manhã, algemado, informou a Rádio CBN. Donati está preso há cerca de dois meses, suspeito de mandar matar a esposa, Cláudia Soneghete, e a arrumadeira Mauricéia Rodrigues. O crime aconteceu na Ilha do Frade, no dia 15 de fevereiro.