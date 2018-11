Avião explode durante pouso e mata quatro pessoas em MG

BELO HORIZONTE - Quatro pessoas morreram com a explosão de um jato executivo durante a aterrissagem em uma fazenda de Jequitaí, na região norte de Minas Gerais, nesta segunda-feira, 26. Entre os mortos, estão o empresário Adolfo Geo, do setor agropecuário, acompanhado da mulher, Margarida Janete Geo.

O avião pertencia a Geo, assim como a propriedade rural em que ocorreu o incidente. As demais vítimas são o piloto e o copiloto, identificados apenas como Marco Aurélio e Oliver, respectivamente.

O acidente ocorreu por volta das 8 horas. A aeronave havia decolado no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, a mais de 415 de distância da Fazenda Fortaleza Santa Terezinha, onde caiu. O jato tinha capacidade para transportar até oito pessoas e estava em situação regular.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os corpos foram levados para o Instituto Médico legal (IML) de Montes Claros, também em Minas Gerais. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e deverá chegar ainda hoje ao local para apurar as causas do acidente./COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL