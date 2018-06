Avião faz aterrissagem forçada no sul de Minas Gerais

Um avião de pequeno porte perdeu os freios no momento de aterrissar no Aeroporto de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 9. De acordo com a Rádio CBN, a aeronave, de prefixo PA-46, chegou a sair da pista e bater em uma árvore que fica em um terreno baldio ao lado do aeroporto. Veja também: Avião tem falha técnica e faz pouso forçado no interior de SP No avião estavam o piloto Vanderlei Pereira e o passageiro Mário Giovani. Eles saíram de Uberlândia com destino a Guaratinguetá, no interior de São Paulo, com escala em Pouso Alegre. Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão viajando do Rio para fazer a perícia na aeronave. Ninguém ficou ferido. As informações são da Rádio CBN.