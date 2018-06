Avião faz pouso de emergência no aeroporto de Brasília

Um avião da TAM Linhas Aéreas alternou pouso de um voo que ia para Belém, no Pará, para o Aeroporto de Brasília no início da tarde desta segunda-feira, 11. De acordo com a assessoria de imprensa da TAM, o pouso de emergência aconteceu devido a uma suspeita de fogo na lixeira de um dos banheiros do avião. Ninguém ficou ferido.

O voo JJ3420 partiu às 9h32 do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro e tinha como destino Belém. A TAM se pronunciou em nota e afirmou que a aterrissagem aconteceu com segurança e a Polícia Federal foi acionada para apurar a ocorrência.

Ao G1, o agente da Polícia Federal Clélio Rebouças disse acreditar na possibilidade de os papéis terem sido queimados intencionalmente, porque comissários sentiram cheiro de álcool dentro do banheiro. Uma perícia deve indicar as causas e o responsável pelo incidente.

Os passageiros foram retirados da aeronave e estão, de acordo com a empresa, no aeroporto de Brasília aguardando a varredura e a verificação das bagagens. Não há informações sobre o horário do voo que irá terminar o trajeto com os passageiros afetados.