Avião faz pouso de emergência no Paraná

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Uma aeronave da empresa Trip Linhas Aéreas fez um pouso de emergência na noite deste domingo, 10, em Foz do Iguaçu, no Paraná, devido a uma pane em um dos motores. Apesar do susto, segundo a companhia, ninguém ficou ferido.

O avião ATR-72, prefixo PP-PTO, que fazia o voo 5453, partindo de Curitiba com destino a Cascavel, precisou alternar o pouso para o aeroporto de Foz do Iguaçu em função das más condições meteorológicas.

A pane em um dos motores apareceu quando o comandante precisou arremeter a aeronave. Apesar da manobra de emergência, o ATR-72,com 50 passageiros, ano 2009, aterrissou em condições de segurança na cidade de Foz do Iguaçu. Os passageiros foram prontamente realocados em outros voos para seus destinos.