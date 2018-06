Avião faz pouso forçado em Bauru-SP; ninguém ficou ferido

SÃO PAULO - A aeronave ATR-42 da empresa aérea Pantanal, que faria o voo entre Marília, no interior de São Paulo, até o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, fez um pouso forçado na manhã desta segunda-feira, 2, no aeroporto de Bauru. Ninguém ficou ferido.

O avião, que tinha partido de Presidente Prudente com destino a Marília com quatro tripulantes e sem passageiros a bordo, apresentou um problema técnico em um dos trens de pouso e foi desviado para Bauru por medida de segurança, segundo a assessoria da empresa.

A aeronave aterrissou às 8h02. Durante o procedimento, o trem de pouso recolheu e o nariz da aeronave tocou o solo. Os passageiros que embarcariam no voo 4749 foram acomodados via terrestre para seu destino final.

O avião permanecia interditado no aeroporto por volta das 11 horas. A companhia está tomando as providências para desimpedir a pista do aeroporto de Bauru-Arealva no menor prazo possível, segundo a assessoria.