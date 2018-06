Avião faz pouso forçado no Aeroporto de Congonhas Um avião da empresa aérea Pantanal fez um pouso forçado no início da noite desta terça-feira, 13, no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, segundo informações da Infraero. De acordo com a Infraero, o vôo 4788 decolou de Congonhas para Juiz de Fora, em Minas Gerais, às 18h10 e retornou às 18h17 por conta de problemas na aeronave. Ainda segundo a Infraero, o aeroporto continua operando normalmente.