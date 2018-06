Avião faz pouso forçado no aeroporto de Manaus

MANAUS - Um avião da Trip com destino ao Pará voou durante duas horas e meia em pane sobre o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na manhã desta sexta-feira, 24, mas pousou em segurança.

As primeiras informações são de que o avião levava 28 passageiros. Um dos passageiros, o presidente do Sindicato dos Madeireiros do Pará, Osvaldo Romanelli, disse que uma pessoa passou mal durante o voo, mas não houve pânico.

"Embora a tripulação não falasse qual era o problema, eles nos passavam tranquilidade. Só ficamos atemorizados quando perto do pouso vimos na pista muitos carros de resgate e ambulância", contou.