Avião faz pouso forçado perto de Porto Alegre Um avião Cessna fez pouso forçado ontem em uma área agrícola em Eldorado do Sul, a 20 km de Porto Alegre, onde deveria pousar. O vôo saiu de Bagé, no sul do Estado, com cinco passageiros - dois integrantes de uma missão chilena, dois funcionários do Ministério da Agricultura e um da Secretaria da Agricultura -, além de dois tripulantes. Ninguém sofreu ferimentos graves. Não foi divulgada a causa do incidente.