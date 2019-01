Avião faz pouso no Galeão após problema em um dos motores

Um voo da companhia aérea GOL que saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, com destino ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, precisou pousar após a decolagem por apresentar problemas em um dos motores nesta terça-feira, 15. O pouso foi feito no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), também no Rio.

Segundo a companhia aérea, a tripulação identificou uma "limitação técnica em um dos motores" e foi necessário fazer o pouso. "Logo após o desembarque dos passageiros, a aeronave foi encaminhada para avaliação da equipe de manutenção", informou a empresa, em nota. A GOL disse ainda que os passageiros foram reacomodados em outros voos e já chegaram em seus destinos.