Avião leva combustível e material de salvamento para Noronha

Em área indicada por FAB, navio ainda não vê destroços

Jobim crê que ainda é possível achar caixa-preta, diz Lula

Entre 15h40 e 16h42, além do R-99, três aeronaves movimentaram o aeroporto. Um Bandeirante SC-95 fez uma parada para abastecimento. Aterrissaram ainda um helicóptero Blackhawk e um avião Hércules. O primeiro dispõe de instrumentos de radar, tem capacidade de resgate em alto mar, por meio de um cabo de aço, e pode aterrissar em navios. Maior avião mobilizado pela Aeronáutica para a operação, o Hércules estava carregado com combustível e material de salvamento. Ambos deverão pernoitar no arquipélago.

Antes das operações envolvendo as aeronaves militares, um voo da GOL, proveniente de Recife, abortou a primeira aterrissagem que faria no aeroporto. O pouso ocorreu na segunda tentativa, efetuada cinco minutos depois. De acordo com um passageiro, o comandante do voo informou que arremeteu, porque os ventos eram desfavoráveis. O Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Fernando de Noronha, ligado ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) III, nada informa sobre a programação das aeronaves utilizadas nas buscas.