Avião monomotor cai na Rodovia Dutra, na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Um avião monomotor caiu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 180, nas proximidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta sexta-feira, 23. A aeronave caiu no canteiro lateral da rodovia e não há vítimas, segundo informou a concessionária CCR NovaDutra, que administra a via.

O acidente aconteceu por volta das 15h20 e há dois quilômetros de lentidão no local. Equipes da concessionária estão no local para oferecer os auxílios necessários. A Polícia Rodoviária Federal informou que a faixa da direita foi interditada.

A rodovia liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com 402 quilômetros, e é uma das mais movimentadas do País.

