Avião pousa na grama e fecha pista por 2 horas Um Boeing 737-300, da companhia Webjet Linhas Aéreas, com 60 passageiros e 7 tripulantes, saiu da pista ao pousar na manhã de ontem no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas. Conforme informações preliminares, houve falha no sistema direcional, e uma das rodas do trem de pouso teria se soltado. A pista do aeroporto ficou interditada por duas horas.