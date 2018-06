Avião que ia de Brasília a Lisboa bate em ave e tem de retornar após 17 minutos

BRASÍLIA - Um avião da TAP Portugal que ia do Aeroporto de Brasília para Lisboa bateu em um pássaro 17 minutos após decolar e teve de retornar à origem na noite desta quarta-feira, 7. A ave entrou na turbina e danificou a sua estrutura.

A aeronave, que tinha 258 passageiros e 11 tripulantes, havia decolado às 20h08 e, às 20h25, pousou de volta. Ninguém se feriu.

A companhia aérea informou que o piloto tomou a atitude por segurança, para evitar um acidente ao cruzar o oceano.

Os passageiros que moram em Brasília foram levado para suas residências de táxi, pagos pela empresa. Já aqueles de fora foram levados a um hotel na região do aeroporto e também receberam o transporte, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O avião foi para a revisão técnica na noite desta quarta. Um novo voo sairá de Brasília nesta quinta-feira, ainda sem horário confirmado.