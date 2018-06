Avião que levava Angélica e Luciano Huck faz pouso forçado em fazenda de MS

Atualizado às 22h53.

SÃO PAULO - Uma aeronave de pequeno porte que levava o casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck fez um pouso forçado em uma fazenda do Mato Grosso do Sul na manhã deste domingo, 24. Estavam a bordo, além de Angélica e Huck, os três filhos do casal, duas babás, o piloto e o copiloto. As nove pessoas sofreram apenas escoriações leves e foram levados para hospitais da região.

O acidente teria sido provocado por problemas na bomba de combustível. A informação foi dada por Lucilene Gonçalves Vaz, de 50 anos, mulher do comandante Osmar Aurélio Frattine Vaz, 52, que pilotava a aeronave. "Ele (Osmar) me disse que uma bomba de combustível falhou. Ele tentou a outra, que falhou também. Por isso, precisou fazer o pouso forçado", disse Lucilene na entrada do Pronto Socorro da Santa Casa.

Os sete passageiros e o piloto foram encaminhados em carros particulares para a Santa Casa de Campo Grande, onde deram entrada pouco depois das 11h (horário de Brasília). Em nota, a assessoria da unidade de saúde informou que "todos foram atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e submetidos a exames de raio-x, tomografia e demais procedimentos, não tendo sido diagnosticado nada grave em nenhum dos pacientes".

Além de Luciano Huck e Angélica, passaram pela Santa Casa os filhos Joaquim, de 10 anos, Benício, de 7, e Eva, com 2. Também foram atendidos o co-piloto José Flávio de Souza Zanatto e as babás Marcíleia Eunice Garcia e Francisca Clarice Canelo Mesquita. O piloto da aeronave foi encaminhado primeiramente para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade, mas acabou transferido à tarde para a Santa Casa.

No início da noite, os apresentadores foram transferidos para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Transportados por um avião-ambulância, chegaram ao Aeroporto de Congonhas por volta das 21h30. Às 22h45, deram entrada no hospital - foram três ambulâncias.

Segundo informações da Aeronáutica, o avião, do modelo Embraer 820C, decolou às 10h45 (horário de Brasília) da Estância Caiman, reserva do Pantanal no município de Miranda, e seguiria para Campo Grande, num trajeto de cerca de 230 quilômetros. Com dez minutos de voo, às 10h55, o piloto informou aos controladores de voo uma falha no equipamento e fez o pouso de emergência.

A aeronave aterrissou em uma fazenda próxima a rodovia MS-080, a 30 km de Campo Grande. Logo depois do pouso, um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) saiu da base de Campo Grande e seguiu até o local para prestar os primeiros socorros.

Angélica estava no Pantanal gravando o programa Estrelas, que comanda na Rede Globo. Huck acompanhava a mulher no trabalho. Nos últimos dias, os dois postaram fotos do local em suas contas no Instagram.

Segundo informações consultadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave, com matrícula PTENM, estava com a certificação em dia, válida até junho de 2019. O avião pertence à empresa Mato Grosso do Sul Taxi Aéreo Ltda.

A Aeronáutica informou que a equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa 4) saiu de São Paulo ainda pela manhã rumo ao local do acidente para iniciar as investigações do caso.