Avião que transportava médico com coronavírus cai no Ceará

Uma aeronave de pequeno porte caiu por volta das 19h desta sexta no Ceará levando à morte de quatro pessoas. O acidente ocorreu em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, a 320 km de Fortaleza. Ainda não há informações sobre as possíveis causas.

O avião transportava o médico Pedro José Ferreira de Meneses, de 53 anos, que estava em tratamento da covid-19. Ele estava em Sobral, onde atendia no Hospital Regional Norte, e teria fretado a aeronave para ficar mais próximo da família em Teresina, no Piauí.

O piloto, Paulo César Magalhães Costa, o médico Carlo Victor Rodrigues e a enfermeira Samara Aline Félix também estavam a bordo.

Um avião de pequeno porte caiu no município de São Benedito na serra da ibiapaba no inicio da noite desta sexta-feira 15. Ainda nao se tem informações sobre mortes ou feridos.#saobenedito #ceara #avião pic.twitter.com/ceOai2W85j — Varjota em Alerta (@VarjotaA) May 15, 2020

O bimotor era propriedade da empresa Top Line Táxi Aéreo, que encaminhou uma equipe até o local e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas.

De acordo com o subtenente Nascimento, do Corpo de Bombeiros de Sobral, as informações ainda são poucas, uma vez que a cobertura de sinal de telefone é fraca no local.

"As últimas informações que tivemos foi ontem a noite, quando uma equipe de Fortaleza foi em direção ao local com os Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para evitar a contaminação do vírus".

A vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho, lamentou a morte do médico: "Um privilégio ter conhecido no exercício da profissão um médico com características tão peculiares".