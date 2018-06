Avião rebocado em Congonhas Um Airbus A320 da TAM apresentou problemas mecânicos ontem e teve de ser rebocado para manutenção não programada em Congonhas. Segundo a companhia, a aeronave faria o vôo 3039, de Congonhas para Navegantes, em Santa Catarina, mas o piloto notou algo errado. Os 40 passageiros tiveram de sair do avião, que foi levado ao hangar. A TAM não informou o problema. Os passageiros foram transferidos para outro vôo. No domingo, outro A320 da TAM apresentou problemas quando ia voltar de Londrina (PR) para São Paulo. Segundo a empresa, manutenções não programadas são feitas diariamente por todas as companhias. Anteontem, o sistema de freios de um Boeing 737-300 da BRA superaqueceu ao pousar no aeroporto de Salvador, às 16 horas. Havia 123 passageiros no avião, que chegava de Guarulhos. Dois conjuntos de pneus do avião foram trocados.