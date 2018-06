Uma aeronave que saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, por volta das 7h40 desta quarta-feira, 2, com destino a Salvador, na Bahia, voltou para a pista após um pássaro colidir com o avião. De acordo com a Gol Linhas Aéreas, a aterrissagem e o desembarque transcorreram normalmente. Os 76 passageiros foram acomodados em outro avião, que decolou às 10h30.