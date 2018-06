Avião sofre acidente ao tentar pousar e 103 morrem na Líbia

A companhia aérea líbia Afriqiyah operava a aeronave, que vinha de Johanesburgo, na África do Sul, para Trípoli. A fabricante do avião, a Airbus, informou que se tratava de um A330-200 e que a empresa ajudará as autoridades nas investigações.

"Todos os passageiros e tripulantes morreram, exceto uma criança", disse uma fonte de segurança líbia à Reuters no aeroporto de Trípoli. "Havia 93 passageiros e 11 tripulantes a bordo."

O ministro dos Transportes da Líbia, Mohamed Zidan, disse que uma criança de 10 anos, que tinha passaporte holandês, estava internada em um hospital. Os ferimentos da criança não provocavam risco de morte, afirmou o ministro em entrevista coletiva próxima ao local do acidente.

Entre os mortos estavam 22 líbios, incluindo passageiros e tripulantes. O restante era de diversas nacionalidades, segundo uma autoridade líbia.

Em comunicado divulgado em seu site na Internet, a Afriqiyah Airways informou que seu voo 8U771 sofreu um acidente durante o pouso no Aeroporto Internacional de Trípoli. Uma autoridade do aeroporto afirmou que o acidente aconteceu às 6h10 (horário local, 1h10 em Brasília).

A Airbus divulgou comunicado confirmando que construiu a aeronave envolvida no acidente. "A Airbus dará assistência técnica total para as autoridades responsáveis pela investigação sobre o acidente", afirmou.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da África do Sul disse que o avião saiu de Johanesburgo a caminho da Líbia na noite anterior.

