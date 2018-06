Avião tem princípio de incêndio no Aeroporto Internacional de Salvador

SÃO PAULO - O Airbus A320 do voo 3175 da empresa aérea TAM, que partiria do Aeroporto Internacional de Salvador com destino a Cumbica, em Guarulhos, teve um princípio de incêndio no interior do avião na noite da última quinta-feira, 23.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura (Infraero), uma pane elétrica causou o incidente. Ninguém ficou ferido, de acordo com a Infraero e a TAM.

Os 118 passageiros que estavam a bordo evacuaram a aeronave pela escorregadeira de emergência. O Corpo de Bombeiros foi chamado, e viaturas foram enviadas ao local. De acordo com nota enviada pela TAM, as pessoas tiveram de descer após ser "detectada fumaça em um forno que aquece a alimentação de bordo".

A TAM informou ainda que, "após a situação ser controlada, os passageiros puderam voltar ao Airbus para buscar seus pertences. Eles estão sendo reacomodados em voos da própria TAM ou de empresas congêneres e recebendo assistência da companhia".