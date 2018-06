Avião tem problema e retorna ao aeroporto de Salvador

SÃO PAULO - Um voo da companhia aérea Webjet, que fazia o percurso entre Salvador e Guarulhos, precisou retornar ao aeroporto pouco depois da decolagem, às 5h15 da manhã. Segundo a assessoria da Webjet, a aeronave, que decolou do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, voltou a pousar na capital baiana cerca de 15 minutos depois.

O painel da aeronave indicava que a temperatura no porão estava acima do limite indicado. Por medida de segurança, o piloto retornou ao aeroporto para verificar se havia um principio de incêndio no local. Após as inspeções necessárias foi constatado que o avião não apresentava nenhum problema e houve nova decolagem, cerca de um hora depois.

A assessoria da Webjet informou que dos 109 passageiros a bordo apenas um desistiu de embarcar novamente. Não foi informado se o passageiro irá embarcar em outro voo da Webjet ou pediu reembolso do valor da passagem. De acordo com o balanço da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o voo 6749 pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 9h36.